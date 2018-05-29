«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 30 мая

«Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра объявлен на 30 мая в Москве и Подмосковье, сообщает Гидрометцентр.

В среду порывы западного и северо-западного ветра в регионе могут достигать 12–17 метров в секунду, местами до 15–20 м/с. Ожидается, что такая скорость сохранится до середины ночи 31 мая.

При этом столбики термометров покажу 23–25 градусов тепла, без осадков.

Как ранее предупредили синоптики, неделя в Москве будет очень контрастная в плане погоды: вплоть до ее середины температура будет расти, а лето начнется с резкого похолодания.