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Синоптики рассказали о погоде в Москве 29 мая

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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В Москве и области во вторник, 29 мая, ожидается теплая погода без осадков. Дневная температура воздуха составит от +21 до +23 градусов

«Днем переменная облачность, без осадков. Ветер западной четверти, 5-10 м/c», –– приводит «Газета.ру» сообщение Гидрометцентра.

28 мая сообщалось, что в среду погода в столице начнет меняться. Москвичей ожидает резкое понижение атмосферного давления. В город придет циклон, который принесет дожди и порывы ветра до 15–20 м/с.

Температура воздуха прогреется до 27 градусов тепла, однако ощущаться будет как +20 градусов.

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