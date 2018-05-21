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В регионы России пришла непогода

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В российские регионы пришла непогода.

В Москве — похолодание, все выходные шли проливные дожди. За два дня в городе выпало 20% месячной нормы осадков.

По Свердловской области прошел ураган, скорость ветра достигала 27 м/сек. Из-за грозы без света остались более 40 тыс. местных жителей. В городе Арамиль порывистый ветер снес кровлю с крыши здания. Последствия стихии ликвидируют около 80 аварийных бригад. На ближайшие дни в области объявлено штормовое предупреждение.

В Братске и вовсе выпал снег. Зима вернулась и в Красноярский край.

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