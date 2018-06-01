Температура в Московском регионе пустилась ниже ноля в первую ночь лета

Температура воздуха в Московском регионе опускалась до отрицательных значений в первую летнюю ночь, сообщает центр погоды «Фобос».

Столбики термометра показывали в Подмосковье от минус 1,7 градусов (поселок городского типа Черусти) до плюс 6,5 градусов (Балчуг), в Москве минимальная ночная температура воздуха составила плюс 5,6 градусов.

Как прогнозируют синоптики, температурный фон 1 июня окажется на 6-7 градусов ниже климатической нормы. Воздух в столице прогреется до плюс 13-15 градусов, в области плюс 11-16 градусов.

Днем в регионе будет облачно и без осадков, отмечает агентство городских новостей «Москва».

При этом в Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за возможных заморозков.