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Москвичам пообещали вторую волну урагана

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Фото: РИА Новости/Спринчак Валентин
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Вторая волна штормового ветра ударит по столичному региону в ближайшие часы. Штормовое предупреждение, которое было объявлено накануне, продлили до 21:00 четверга, 31 мая.

Сила урагана и его последствия могут оказаться более разрушительными, чем днем ранее, отмечает РЕН ТВ.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы проявлять внимательность и осторожность из-за усиления ветра.

30 мая штормовой ветер пронесся по областям центральной России и Поволжья, пострадали 57 человек, в Татарстане погибла женщина. В ряде регионов стихия принесла ущерб: со зданий сорваны кровли, ветер валил деревья и переворачивал автомобили.

Без кровли остался и аэропорт Самары. В Нижегородской области в результате аварий на ЛЭП без энергоснабжения остались около 170 тыс. человек.

Всего из-за непогоды в ЦФО оказались обесточены свыше 150 населенных пунктов.

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