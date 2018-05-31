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Сильный ветер в Москве не прекратится до позднего вечера

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Фото: ТАСС/Терещенко Михаил
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Шквалистый ветер продолжится в столице по позднего вечера 31 мая. Такая погода сохраняется во всей Центральной России, сообщает центр погоды «Фобос».

«Финал календарный весны в Центральной России ознаменуется резким понижением температурного режима. Виной тому станет прохождение в предутренние часы холодного атмосферного фронта, сопровождаемого плотным порывистым ветром и вторжением воздушных масс полярного происхождения», — сообщается на сайте центра. 

Такая ситуация отбросит погоду к показателям трехнедельной давности. 

Средняя сила ветра — 5–10 м/с, в сильных порывах — 15–16 м/с. В Москве днем ожидается до плюс 15 градусов тепла, ночью — +1... +3 градуса, в области днем — до +12 градусов, ночью — от 0 до 5 градусов тепла. 

Сильные ветра начались в столице вечером 30 мая. Из-за погодных условий были закрыты парк Горького, Музеон и Московский зоопарк. Как ранее сообщал телеканал РЕН ТВ, потепление в Москве следует ожидать не ранее выходных.

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