Сильный ветер в Москве не прекратится до позднего вечера

Шквалистый ветер продолжится в столице по позднего вечера 31 мая. Такая погода сохраняется во всей Центральной России, сообщает центр погоды «Фобос».

«Финал календарный весны в Центральной России ознаменуется резким понижением температурного режима. Виной тому станет прохождение в предутренние часы холодного атмосферного фронта, сопровождаемого плотным порывистым ветром и вторжением воздушных масс полярного происхождения», — сообщается на сайте центра.

Такая ситуация отбросит погоду к показателям трехнедельной давности.

Средняя сила ветра — 5–10 м/с, в сильных порывах — 15–16 м/с. В Москве днем ожидается до плюс 15 градусов тепла, ночью — +1... +3 градуса, в области днем — до +12 градусов, ночью — от 0 до 5 градусов тепла.

Сильные ветра начались в столице вечером 30 мая. Из-за погодных условий были закрыты парк Горького, Музеон и Московский зоопарк. Как ранее сообщал телеканал РЕН ТВ, потепление в Москве следует ожидать не ранее выходных.