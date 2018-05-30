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Собянин призвал москвичей к осторожности из-за сильного ветра

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей Москвы проявлять внимательность и осторожность из-за усиления ветра. Обращение к гражданам глава города разместил в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

«День сегодня ветреный. Местами ожидаются порывы до 17–22 м/с. Обратите внимание на предупреждение МЧС. Будьте внимательны и осторожны», — призвал мэр.

Ранее московский главк МЧС опубликовал экстренное предупреждение в связи с усилением ветра. По прогнозам синоптиков, его порывы могут достигать 20 м/с. Характер погоды сохранится до 22:00 мск. Гражданам рекомендовано избегать нахождения вблизи деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций.

Кроме того, из-за непогоды в ЦФО оказались обесточены свыше 150 населенных пунктов.

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