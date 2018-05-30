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Порядка 1,5 тыс. спасателей дежурят в Москве из-за усиления ветра

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Около 1,5 тыс. спасателей и пожарных, а также 480 единиц техники в режиме постоянной готовности дежурят в Москве из-за ожидаемого усиления ветра. Об этом сообщил заместитель руководителя ГУ МЧС РФ по столице Андрей Мищенко.

По его словам, в случае необходимости будет задействован и оперативный резерв. Жителям Москвы при усилении ветра рекомендуется по возможности находиться в капитальных строениях, а на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не стоять под деревьями, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы. Предупреждение будет актуально до вечера 30 мая. По прогнозам специалистов, ожидается усиление ветра с порывами до 15–20 м/с.

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