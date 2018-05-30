Штормовое предупреждение объявили в Москве

В российской столице установилась ветреная погода, синоптики в Москве в среду, 30 мая, объявили штормовое предупреждение, так как скорость ветра при порывах будет достигать 15–20 м/с.

Предупреждение об усилении ветра до штормового захватывает Троицкий и Новомосковский административные округа, говорится на сайте Гидрометцентра. Метеорологи добавляют, что характер погоды не изменится в течение двух дней, кроме того, в столичный регион придет похолодание.

Из-за шквалистого ветра 30 и 31 мая в Москве и области объявили повышенный, «желтый» уровень погодной опасности. Об усилении ветра в столице до штормового предупредили спасатели.