МЧС предупреждает о сильном ветре в Москве и области 30 мая

Сильный ветер ожидается в Москве и области в среду, 30 мая.

«По информации метеобюро, в течение дня 30 мая 2018 года в Москве ожидается усиление ветра c порывами до 15–20 м/с», — сообщили «Интерфаксу» в пресс–службе столичного главка МЧС.

В ГУ МЧС по Московской области также заявили о порывах ветра до 20 м/с. Спасатели напоминают, что в условиях сильного ветра необходимо обходить рекламные щиты, деревья и шаткие конструкции.

Шторм с сильным ветром и грозами прошел в Москве 21 апреля, было повалено 1,2 тыс. деревьев, повреждено порядка 30 кровель. Кроме того, по данным депздрава, пострадали 17 человек, погибла девочка-подросток.