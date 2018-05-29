Гребенщиков отменил бесплатный уличный концерт в Омске из-за непогоды

Плохая погода стала причиной отмены бесплатного уличного выступления Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум» в Омске. В городе объявлено штормовое предупреждение. Музыканты планировали сыграть днем 29 мая на Любинском проспекте.

Как пишет «Омск Здесь», несмотря на сильный ветер с дождем, послушать коллектив пришли более ста человек. Однако за час до начала мероприятия стало известно, что Гребенщиков и его группа не приедут. Вечером состоится их выступление в концертном зале, но пройти на него можно только с билетом. Сибирское агентство новостей напоминает, что последний раз Борис Гребенщиков бесплатно пел на улице в Омске в 2016 году.

«Аквариум» — одна из старейших советских и российских рок-групп. Состав участников за 45 лет существования группы неоднократно менялся, и только певец и идейный вдохновитель группы Борис Гребенщиков (также известный как БГ) является участником коллектива с самого момента его основания в 1972 году вместе с Анатолием Гуницким. Вплоть до роспуска группы в марте 1991 года ее основой был квартет музыкантов: Борис Гребенщиков, Михаил Файнштейн, Дюша Романов, Всеволод Гаккель.