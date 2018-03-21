Выставка картин Гребенщикова открылась в Юсуповском дворце Петербурга

В Санкт-Петербурге в Юсуповском дворце открылась выставка живописи лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова. Экспозиция названа «БГ-явление». На ней представлены 16 полотен, выполненных в технике станковой живописи.

Как уточняет телеканал «78», первая работа, представленная на выставке, была написана Гребенщиковым еще в 1980-е годы. Две из выставленных картин были показаны несколько лет назад в Лондоне. Часть показали на выставке «Азбука лунного света», недавно прошедшей в музее современного искусства «Эрарта» в Петербурге.

По словам организаторов, среди сюжетов представленных музыкантом картин — храмы, элементы архитектуры и пейзажи. Они отличаются яркими насыщенными красками, романтическими мотивами и импрессионистической манерой выражения.

Телеканал ранее сообщал о том, что из-за болезни Гребенщиков не смог поехать на открытие своей выставки в Париж. Сообщалось, что у певца двусторонняя пневмония.

О госпитализации Гребенщикова стало известно 4 марта. Его представитель опроверг информацию о том, что певца положили в больницу из-за проблем с сердцем.