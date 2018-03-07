Группа «Аквариум» перенесла концерты на лето из-за болезни Гребенщикова

Рок-группа «Аквариум» объявила о переносе нескольких концертов на лето из-за болезни своего лидера Бориса Гребенщикова.

Об этом сообщается на сайте коллектива.

Отмечается, что такое решение принято по рекомендации лечащих врачей музыканта.

«Для полноценного выздоровления и восстановления сил организму Бориса Борисовича потребуется достаточно продолжительный реабилитационный период и концерты ближайших месяцев разумнее отложить», — говорится в сообщении.

Так, запланированный на 16 марта концерт в Санкт-Петербурге переносится на 7 июня. Концерт в Москве переносится с 18 марта на 9 июня, а в Тель-Авиве — с 9 апреля на 21 мая.

Подчеркивается, что все ранее купленные билеты будут действительны.

В воскресенье, 4 марта, стало известно, что Гребенщиков простудился и находится на лечении в одной из больниц Петербурга. Его представитель опроверг информацию о срочной госпитализации артиста из-за проблем с сердцем.