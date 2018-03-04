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Представитель Гребенщикова призвал не беспокоить семью артиста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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На посвященной творчеству рок-музыканта Бориса Гребенщикова странице в Facebook появилось сообщение его представителя, который призвал журналистов воздержаться от распространения ложной информации о проблемах с сердцем у артиста и не беспокоить его семью.

Директор возглавляемой Гребенщиковым группы «Аквариум» Максим Ланде призвал сотрудников СМИ воздержаться от вопросов о состоянии здоровья Гребенщикова. Он заявил, что обеспокоенные здоровьем музыканта люди могут пойти в церковь и помолиться за него. 

«Если вы узнали, что он нездоров, и вам действительно это доставляет беспокойство, сходите в церковь и поставьте свечку», — сказал Ланде в ответ на вопрос о состоянии Гребенщикова. 

Как писал портал iz.ru, телеканал «Санкт-Петербург» ранее сообщил со ссылкой на собственный источник, что Гребенщиков находится в больнице из-за проблем с сердцем, возникших после проведенного ранее шунтирования.

Друзья Гребенщикова подтвердили его госпитализацию, но опровергли ее причину. По словам художника Виктора Тихомирова, музыкант попал в больницу из-за воспаления легких

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