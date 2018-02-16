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Гребенщиков назвал фильм Серебренникова о Цое лживым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Российский поэт, композитор, музыкант и певец Борис Гребенщиков раскритиковал фильм Кирилла Серебренникова «Лето» о Викторе Цое и назвал картину «лживой от начала до конца».

По мнению музыканта, после прочтения сценария у него создалось впечатление, что создатели фильма не знают, как всё было на самом деле. Более того, Гребенщиков возмущен героями, он называет их «московскими хипстерами» и отмечает, что в фильме показана совершенно неправильная мотивация, сообщает телеканал «78».

Музыкант заявил, что лично знал людей, о которых была снята картина, но ничего общего с ее героями они не имеют, сообщает Федеральное агентство новостей. Также во время презентации нового альбома «Время N» Гребенщиков рассказал, что в фильме Серебренникова не прозвучит ни одной его песни.

Картина «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова рассказывает о лете 1981 года, когда в Ленинграде под влиянием западных рок-звезд начинает зарождаться русский рок. Виктор Цой записывает свой первый альбом, а Майк Науменко собирает группу «Зоопарк».

Ранее портал iz.ru сообщал, что роль Цоя в фильме исполнил корейский актер Тео Ю, а в роли музыканта Майка Науменко и его жены Натальи снялись Рома Зверь и Ирина Старшенбаум. Примечательно, что окончательные работы над картиной проходили, когда сам режиссер Серебренников находился в СИЗО под следствием по делу о крупном мошенничестве.

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