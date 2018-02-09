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Корейский актер Тео Ю и Рома Зверь сыграли в фильме «Цой» Серебренникова

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Фото: пресс-служба фильма «Лето»
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Главные роли в картине «Лето» Кирилла Серебренникова исполнили российская актриса Ирина Старшенбаум, корейский актер Тео Ю и фронтмен группы «Звери» Рома Зверь. Об этом сообщили в пресс-службе картины.

Роль лидера группы «Кино» Виктора Цоя сыграл Тео Ю. Актер известен по ряду фильмов, в том числе он снимался в картине «Один за другим» Ким Ки Дука. Рома Зверь снялся в роли музыканта Майка Науменко, а Старшенбаум — в роли его жены Натальи. Задачей режиссера было, по словам актрисы, воссоздать атмосферу жизни советской «общины», богемы и просто друзей, передает BFM.RU.

Действие происходит в Ленинграде летом 1981 года, когда под влиянием Дэвида Боуи, Led Zeppelin и других западных рок-звезд начинает зарождаться русский рок. Майк собирает группу «Зоопарк», а Цой записывает свой первый альбом.

Напомним, Серебренников монтировал «Лето», находясь под домашним арестом. Окончательная работа над лентой будет завершена весной 2018 года, а ее продажи начнутся на Берлинском кинофестивале, который пройдет с 15 по 25 февраля.

Кирилла Серебренникова и худрука «Гоголь-центра» обвиняют в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных Министерством культуры «Седьмой студии» на культурный проект «Платформа». Следствие выяснило, что режиссер и его продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский на протяжении трех лет реализации проекта выписывали себе завышенную зарплату в размере 43 млн рублей.

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