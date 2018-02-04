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В Сети появились кадры из фильма Серебренникова о Викторе Цое

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Фото: ТАСС/Александр Чумичев, Александр Шогин
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Опубликованы кадры из посвященного Виктору Цою фильма Кирилла Серебренникова «Лето». 

Как передает портал Variety, права на показ картины приобрела европейская кинокомпания Charades. 

Лента рассказывает об отношениях Цоя с музыкантом Майком Науменко и его супругой Наташей. 

Как сообщал портал iz.ru, съемки «Лета» были приостановлены летом 2017 года в связи с арестом Серебренникова по подозрению в мошенничестве.

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