В Сети появились кадры из фильма Серебренникова о Викторе Цое

Опубликованы кадры из посвященного Виктору Цою фильма Кирилла Серебренникова «Лето».

Как передает портал Variety, права на показ картины приобрела европейская кинокомпания Charades.

Лента рассказывает об отношениях Цоя с музыкантом Майком Науменко и его супругой Наташей.

Как сообщал портал iz.ru, съемки «Лета» были приостановлены летом 2017 года в связи с арестом Серебренникова по подозрению в мошенничестве.