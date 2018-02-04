В Сети появились кадры из фильма Серебренникова о Викторе Цое
Опубликованы кадры из посвященного Виктору Цою фильма Кирилла Серебренникова «Лето».
Как передает портал Variety, права на показ картины приобрела европейская кинокомпания Charades.
Charades Boards Kirill Serebrennikov’s Rock-Filled Drama ‘Leto’ (EXCLUSIVE) https://t.co/4xqFUsGZpv— Variety (@Variety) 2 февраля 2018 г.
Лента рассказывает об отношениях Цоя с музыкантом Майком Науменко и его супругой Наташей.
Как сообщал портал iz.ru, съемки «Лета» были приостановлены летом 2017 года в связи с арестом Серебренникова по подозрению в мошенничестве.