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Защита Серебренникова обжаловала продление ему домашнего ареста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Адвокаты Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в мошенничестве, обжаловали продление домашнего ареста режиссеру.

Информацию об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева в понедельник, 22 января.

«Жалобу на постановление суда подали адвокаты Харитонова и Литвинова», — цитирует «РИА Новости» Цареву.

Следствие утверждает, что Серебренников и его продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин на протяжении трех лет реализации театрального проекта «Платформа» выписывали себе завышенную зарплату. Ее размер составил 43 млн рублей на троих.

Следователь СК РФ 16 января рассказал в суде, что в общей сложности режиссер и продюсеры обналичили более 130 млн рублей. При этом он отметил, что не все средства были использованы на реализацию проекта «Платформа».

В свою очередь, Серебренников не стал отрицать факт обналичивания средств, однако указал, что они тратились на постановку спектаклей.

В январе суд продлил домашний арест режиссеру и другим фигурантам дела «Седьмой студии» на четыре месяца.

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