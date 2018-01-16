Серебренников указал на «вранье в интересах следствия» своего главбуха

Режиссер Кирилл Серебренников обвинил бывшего главного бухгалтера своей студии Нину Масляеву в оговоре и «вранье в интересах следствия».

«Единственный аргумент следствия — это показания Масляевой, которые являются враньем и оговором в интересах следствия. Но следствие верит вранью ранее судимого человека», — заявил Серебренников в зале Басманного суда.

Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о продлении до 19 апреля домашнего ареста двух обвиняемых по делу — режиссера Кирилла Серебренникова и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина. В ходатайстве также содержится просьба продлить на тот же срок содержание под стражей бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского.

Как сообщал iz.ru, Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении всех фигурантов дела «Седьмой студии». Дело в отношении Нины Масляевой выделено в отдельное производство — она единственная пошла на сделку со следствием и признала свою вину в хищениях госсредств. Ее домашний арест продлен до 19 апреля.