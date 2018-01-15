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Ущерб по делу «Седьмой студии» Серебренникова повышен вдвое

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Следствие увеличило ущерб по делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова в два раза — с 68 до 133 млн рублей.

«Согласно обвинительному заключению, сумма ущерба составляет 133 млн», — сказала адвокат Ирина Поверинова, представляющая интересы фигурантки дела Софьи Апфельбаум.

Она подтвердила, что следствие завершено. Всего в деле «более 100 томов», отметила адвокат.

Режиссер Кирилл Серебренников обвиняется в организации хищения. Уголовный кодекс РФ предусматривает за это деяние до десяти лет лишения свободы и штраф 1 млн рублей и более, уточнила Поверинова.

Кроме Серебренникова обвиняемыми по делу проходят директор РАМИ Софья Апфельбаум, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Все они виновными себя не признали, уточняет «РИА Новости».

Дела в отношении бухгалтера Нины Масляевой и продюсера Екатерины Вороновой выделены в отдельное производство. 

Как писал iz.ru, следствие просило оставить Кирилла Серебренникова под домашним арестом до апреля.

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