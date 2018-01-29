Прямой эфир

Путин и Нетаньяху посмотрели фрагмент фильма «Собибор»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский лидер Владимир Путин и израильский премьер Биньямин Нетаньяху посмотрели фрагмент исторического фильма Константина Хабенского «Собибор».

Демонстрация отрывков киноленты состоялась в рамках памятных мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Картина Константина Хабенского рассказывает о подвиге советского офицера Александра Печерского и восстании в концлагере «Собибор».

В своем выступлении перед ветеранами и общественными деятелями Путин отметил, что подвиг людей и советского солдата вызывает всеобщее восхищение.

Ранее портал iz.ru сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высоко оценил свою беседу с главой российского государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин посетил закладку мемориала жертвам сопротивления в Москве
Нетаньяху уверен в статусе Иерусалима как столицы Израиля при любом мирном договоре

 

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017