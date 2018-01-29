Путин и Нетаньяху посмотрели фрагмент фильма «Собибор»

Российский лидер Владимир Путин и израильский премьер Биньямин Нетаньяху посмотрели фрагмент исторического фильма Константина Хабенского «Собибор».

Демонстрация отрывков киноленты состоялась в рамках памятных мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Картина Константина Хабенского рассказывает о подвиге советского офицера Александра Печерского и восстании в концлагере «Собибор».

В своем выступлении перед ветеранами и общественными деятелями Путин отметил, что подвиг людей и советского солдата вызывает всеобщее восхищение.

Ранее портал iz.ru сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высоко оценил свою беседу с главой российского государства.