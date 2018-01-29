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Биньямин Нетаньяху высоко оценил беседу с Владимиром Путиным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Израильский премьер Биньямин Нетаньяху отметил, что его разговор с российским лидером Владимиром Путиным был очень хорошим. 

Как сообщает информагентство «РИА Новости» со ссылкой на собственного корреспондента, премьер-министр Израиля и президент РФ обсудили в Москве двустороннюю и региональную проблематику. Кроме того, они коснулись сирийского урегулирования и поговорили в том числе о Конгрессе национального диалога Сирии.

Ранее портал iz.ru сообщал, что глава российского государства Владимир Путин прибыл в Еврейский музей и центр толерантности в Москве для того, чтобы поприсутствовать на церемонии закладки первого камня в мемориал участникам сопротивления в нацистских лагерях и гетто.

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