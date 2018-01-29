Биньямин Нетаньяху высоко оценил беседу с Владимиром Путиным

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху отметил, что его разговор с российским лидером Владимиром Путиным был очень хорошим.

Как сообщает информагентство «РИА Новости» со ссылкой на собственного корреспондента, премьер-министр Израиля и президент РФ обсудили в Москве двустороннюю и региональную проблематику. Кроме того, они коснулись сирийского урегулирования и поговорили в том числе о Конгрессе национального диалога Сирии.

Ранее портал iz.ru сообщал, что глава российского государства Владимир Путин прибыл в Еврейский музей и центр толерантности в Москве для того, чтобы поприсутствовать на церемонии закладки первого камня в мемориал участникам сопротивления в нацистских лагерях и гетто.