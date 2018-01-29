Путин и Нетаньяху посетили посвященную концлагерю Собибор выставку

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетили в Москве выставку, посвященную концлагерю Собибор.

Открытие выставки «Собибор: Победившие смерть» состоялось в Еврейском музее и центре толерантности, мероприятие приурочили к Международному дню памяти жертв холокоста, который отмечался 27 января. Израильский премьер-министр поблагодарил Путина за приглашение провести переговоры в Еврейском музее и центре толерантности, передает ТАСС.

«Это отражает нашу общую борьбу с тем самым страшным злом, которое видело человечество, и огромную цену, которую заплатил в рамках этой борьбы мой народ и русский народ», — приводит агентство слова Нетаньяху.

В ходе посещения центра российский президент также провел встречу с главным раввином России Берлом Лазаром и директором учреждения Александром Бородой. Участники встречи посетили церемонию закладки первого камня мемориала участникам сопротивления в нацистских лагерях и гетто на территории центра.