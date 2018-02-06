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Серебренников смонтировал фильм о Викторе Цое под домашним арестом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Находящийся под домашним арестом режиссер Кирилл Серебренников смонтировал фильм о знаменитом рок-музыканте Викторе Цое прямо у себя дома. При этом окончательная работа над фильмом будет завершена весной, сообщил продюсер фильма Илья Стюарт.

«В августе в Санкт-Петербурге Кирилл Серебренников успел снять практически весь необходимый материал. Как мы сообщали ранее, несколько неснятых технических сцен удалось доснять по запискам режиссера и по ранее проведенным репетициям <...> И самое важное для нас — фильм смонтирован самим режиссером», –– цитирует «Интерфакс» продюсера.

По словам Стюарта, международные права на продажу фильма приобрела французская кинокомпания Charades. 

Основная сюжетная линия фильма — история жизни Виктора Цоя и его становление как знакового музыканта.

Кирилл Серебренников с августа находится под домашним арестом. Режиссер и худрук «Гоголь-центра» обвиняется в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных Минкультуры «Седьмой студии» на культурный проект «Платформа». В ходе расследования выяснилось, что Серебренников и его продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин на протяжении трех лет реализации проекта выписывали себе завышенную зарплату в размере 43 млн рублей.

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