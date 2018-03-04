Борис Гребенщиков госпитализирован в Санкт-Петербурге

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков госпитализирован в связи с проблемами с сердцем, возникшими после проведенного ранее шунтирования.

Как сообщает телеканал «Сантк-Петербург» со ссылкой на источник, ситуация с музыкантом носит серьезный характер.

В настоящее время официального подтверждения этой информации не поступало.

Борис Гребенщиков родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде. Он один из основателей группы «Аквариум» и родоначальников русского рока.