Друзья Гребенщикова подтвердили информацию о госпитализации музыканта

Информацию о госпитализации и болезни лидера рок-группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова подтвердил один из организаторов движения «Митьки» художник Виктор Тихомиров.

По его словам, музыкант находится в реанимации с воспалением легких, но подробностей пока сообщить не может. Также Тихомиров отметил, что в больнице за Гребенщиковым присмотрят, в отличие от тура или дома, где ситуация могла бы ухудшиться, сообщает телеканал «78».

За здоровье музыканта Виктор Тихомиров уже помолился и заказал службу. Художник выразил надежду, что всё обойдется.

Также директор музыканта Максим Ланде в разговоре с корреспондентом телеканала воззвал к человечности и приличию и также попросил молиться за Бориса Гребенщикова.

Ранее сообщалось, что Борис Гребенщиков госпитализирован в связи с проблемами с сердцем, возникшими после проведенного ранее шунтирования.