Водителей Москвы попросили отказаться от поездок по городу из-за ветра

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал столичных водителей из-за сильного ветра в Москве по возможности отложить поездки, а в случае крайней необходимости пользоваться общественным транспортом.

Также в центре рекомендовали не парковаться рядом с деревьями и рекламными щитами.

Ранее столичное управление МЧС предупредило, что в ближайшие часы в столице ожидается усиление ветра западной четверти с порывами до 15–20 м/с. Непогода сохранится до 22:00 мск, сообщает сетевое издание m24.ru.



Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил горожан об усилении ветра в мегаполисе на своей официальной странице в Twitter.

Гидрометцентр объявил 30 мая в Москве штормовое предупреждение.