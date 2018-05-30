МЧС экстренно предупредило москвичей об усилении ветра

Московское ГУ МЧС предупредило жителей столицы о скором усилении ветра до 20 м/с. Сотрудники ведомства призывают граждан быть внимательнее на улицах и за рулем.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1–3 часа с сохранением до 22:00 30 мая местами в городе Москве ожидается усиление ветра западной четверти с порывами до 15–20 м/с», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Представители министерства рекомендуют гражданам избегать нахождения вблизи рекламных щитов, деревьев и шатких конструкций. Пешеходам, которых непогода застала на улице, рекомендуют переждать ее в капитальном строении. В МЧС также просят автомобилистов парковать транспортные средства вдали от деревьев.

30 мая Гидрометцентр объявил в Москве штормовое предупреждение. Усиление ветра будет также заметно в Троицком и Новомосковском административном округах. По данным синоптиков, характер погоды сохранится в течение двух дней, а затем в столицу придет похолодание.