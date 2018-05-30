Более 150 населенных пунктов обесточены в ЦФО

Свыше 150 населенных пунктов в Центральном федеральном округе остались без света из-за плохих погодных условий. Об этом информирует пресс-служба Центрального регионального центра МЧС.

«Во Владимирской и Ивановской областях в зону отключения попали 104 населенных пункта, свыше 5,2 тыс. жилых домов, в которых проживают почти 32 тыс. человек», — приводит ТАСС комментарий представителя ведомства.

Кроме того, 30 мая в Нижегородской области произошли аварийные отключения в 63 населенных пунктах, говорится в сообщении на сайте центра МЧС. Данных о погибших и пострадавших не поступало.

Кроме того, сильный ветер повалил уже около 100 деревьев. Повреждены два автомобиля и кровли двух зданий в в Костромской и Ивановской областях.

Ранее ГУ МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение об усилении ветра в столице. Его порывы могут достигать 20 м/с. При падении деревьев в Москве уже пострадали шесть человек.