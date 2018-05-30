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В Москве из-за сильного ветра закрыли парк Горького

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Столичный парк Горького закрыли для посещения из-за штормового предупреждения. Об этом сообщается на сайте парка в среду, 30 мая.

«В Москве объявлено штормовое предупреждение, поэтому парк Горького, Музеон и территории сейчас закрыты для посещения», — отметила администрация парка. Граждан просят быть осторожными, избегать нахождения рядом с деревьями и шаткими конструкциями, передает РЕН ТВ.

Ранее в среду столичное управление МЧС предупредило, что в ближайшие часы в столице ожидается усиление ветра западной четверти с порывами до 15–20 м/с. Водителей Москвы попросили отказаться от поездок по городу из-за ветра.

Гидрометцентр объявил 30 мая в Москве штормовое предупреждение.

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