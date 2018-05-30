Шесть человек пострадали при падении деревьев из-за ветра в Москве

Шесть человек, из них двое детей пострадали при падении деревьев из-за сильного ветра в разных районах Москвы. Об этом журналистам сообщили в экстренных службах столицы в среду, 30 мая.

«Предварительно, пострадали шесть человек, двое из них дети», — цитирует слова собеседника «РИА Новости».

Уточняется, что одно из деревьев упало на провода контактной сети трамвайной линии возле дома номер 3 по набережной Академика Туполева. Из-за ЧП было приостановлено движение трамваев. Всего в столице, по последним данным, упало семь деревьев.

Ранее 30 мая МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве. Предупреждение будет актуально до вечера. Согласно прогнозам, ожидается усиление ветра с порывами до 15–20 м/с.

Первый ураган в 2018 году произошел 21 апреля. Было повалено 1,2 тыс. деревьев, повреждено порядка 30 кровель, которые уже оперативно восстановили. Также, по данным депздрава, пострадали 17 человек, в Москве погибла девочка-подросток, еще один человек погиб в Подмосковье.