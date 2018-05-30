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Из-за сильного ветра в Москве закрыли парк Горького и зоопарк

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Любимов
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Из-за ухудшения погоды и усиления ветра в Москве временно закрыты для посещения парк Горького, «Музеон» и зоопарк.

«Парк будет закрыт, пока не придет разрешение открыть его от МЧС. Занятия и лекции, запланированные в этот день в парке, будут перенесены на другие даты», — отмечается в сообщении парка Горького.

Ранее 30 мая в Москве было объявлено штормовое предупреждение. В МЧС призвали горожан быть осторожными и избегать нахождения рядом с деревьями и шаткими, неустойчивыми конструкциями из-за сильного ветра до 15–20 м/с.

Также в Москве из-за непогоды закрыли зоопарк и парк «Сокольники»

«Во избежание непредвиденных ситуаций, связанных с погодой, а также какого бы то ни было риска для жизни посетителей было принято решение закрыть Московский зоопарк на вход», — говорится на сайте Московского зоопарка.

В Гидрометцентре сообщили, что с середины недели москвичей ждет резкое похолодание, порывистый ветер и дожди. Днем 1 июня столбики термометров покажут не более +11…+13 градусов. Ночью возможно похолодание до +3…+5.

Также синоптики рассказали о том, каким будет лето в столичном регионе.

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