Вильфанд рассказал о сильном похолодании в Москве

Москву ждет резкое похолодание уже 31 мая, рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ситуация необычная. Центр европейской территории России окажется в тылу циклона, куда будет поступать арктический воздух», — приводит слова метеоролога «Интерфакс».

Днем 31 мая воздух прогреется лишь до плюс 13–14 градусов, будет ветрено, сказал Вильфанд. Из-за сильного ветра Гидрометцентр России объявил 31 мая в Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности.

Ночь на 1 июня также будет холодной — лишь 3–5 градусов, а в отдельных районах Подмосковья возможны заморозки.

Днем 1 июня воздух прогреется до плюс 11–14 градусов, что более характерно для середины апреля. Осадков в первый день лета не ожидается, однако будет ветряная погода с порывами до 10–15 м/с.

По словам Вильфанда, похолодание не будет долгим и уже 2 июня температура нормализуется. Днем 2 июня ожидается до плюс 20 градусов и предварительно без осадков.

Ранее в Москве и области синоптики объявили повышенный, «желтый» уровень погодной опасности 30 мая из-за шквалистого ветра.