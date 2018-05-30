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МЧС предупредило об усилении ветра в Москве до 31 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Столичное управление МЧС предупредило об усилении ветра в Москве до 20 м/с, местами возможен дождь. Такая погода сохранится до четверга, 31 мая. Водителям советуют не парковать автомобили под деревьями, а пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, сообщили в ведомстве.

Ранее в столичном регионе было объявлено штормовое предупреждение. В Москве и других городах Центрального и Приволжского федеральных округов не менее 11 человек пострадали от сильного ветра в среду, 30 мая.

В столице из-за непогоды закрыты парк «Останкино», центр «Космонавтика и авиация» и другие объекты на территории ВДНХ. По аналогичной причине работу приостановили парк Горького и Московский зоопарк.

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