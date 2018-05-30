Более 10 человек пострадали от сильного ветра в Центральной России

Одиннадцать человек пострадали от сильного ветра в Москве и других городах Центрального и Приволжского федеральных округов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, пятеро из них дети.

По словам собеседника агентства, все пострадавшие госпитализированы, состояние оценивается как удовлетворительное.

В экстренных службах отметили, что порывы сильного ветра зафиксированы не только в Москве, но также во Владимирской, Ивановской, Кировской, Нижегородской областях, Татарстане, Чувашии и Марий Эл.

Ранее 30 мая сообщалось, что шесть человек, двое из которых дети, пострадали при падении деревьев из-за сильного ветра в разных районах Москвы.