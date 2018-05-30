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Ураганный ветер оставил без крыши башни Нижегородского кремля

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Фото: youtube.com
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Штормовой ветер обрушился на Нижний Новгород. В городе повалено множество деревьев, перевернуто несколько машин. Кроме того, ураган повредил крышу стен и башни кремля. 

Как говорят очевидцы, от ветра пострадала крыша Белой башни. Стена до Ивановской башни полностью лишилась кровли. Судя по фото, которые опубликованы в социальных сетях, доски, сорванные порывами ветра, перегородили вход в кремль и чуть не задели будку охраны. 

ИА «НьюсНН» также сообщает, что без электричества во время разгула стихии остались около 10 тыс. жителей города. Были отключены 200 трансформаторных подстанций. Во время заседания в Доме правительства погас свет.

Портал iz.ru ранее передавал о том, что шквалистый ветер оставил без купола Академию тенниса Шамиля Тарпищева в Казани

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