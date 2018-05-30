Посетителей Московского зоопарка эвакуируют из-за усиления ветра

Посетителей Московского зоопарка эвакуируют из-за штормового предупреждения, объявленного в столице. Руководство зоосада приняло решение о его закрытии на один день.

Как сообщает «РИА Новости», было принято решение закрыть зоопарк и объявить технический день. 31 мая зоосад будет работать в штатном режиме.

Ранее столичное управление МЧС России распространило экстренное предупреждение об усилении ветра с порывами до 20 м/с, которые могут сохраниться до 22:00 мск.

По данным департамента здравоохранения Москвы, шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в результате сильного ветра в столице. Все они были госпитализированы.