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Дождь и ветер ожидаются в Москве в понедельник

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Порывистый ветер и кратковременные дожди ожидаются в Москве в понедельник, 4 июня. Температура воздуха при этом прогреется до 25 градусов, сообщает Гидрометцентр.

Как отмечают синоптики, москвичей ожидает ветер, порывы которого местами будут достигать 12-17 м/с.

«Давление составит 737 мм ртутного столба. В Подмосковье ожидается 20-25 градусов выше нуля», — цитирует сообщение ТАСС.

Ночью в столице будет 13–15 градусов тепла. Местами возможен сильный дождь и гроза. 

3 июня стало известно, что жителей столичного региона ожидает похолодание в середине этой недели. Особенно холодными, по прогнозам, будут вторник и среда.

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