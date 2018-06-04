Дождь и ветер ожидаются в Москве в понедельник

Порывистый ветер и кратковременные дожди ожидаются в Москве в понедельник, 4 июня. Температура воздуха при этом прогреется до 25 градусов, сообщает Гидрометцентр.

Как отмечают синоптики, москвичей ожидает ветер, порывы которого местами будут достигать 12-17 м/с.

«Давление составит 737 мм ртутного столба. В Подмосковье ожидается 20-25 градусов выше нуля», — цитирует сообщение ТАСС.

Ночью в столице будет 13–15 градусов тепла. Местами возможен сильный дождь и гроза.

3 июня стало известно, что жителей столичного региона ожидает похолодание в середине этой недели. Особенно холодными, по прогнозам, будут вторник и среда.