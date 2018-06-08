SMS-оповещения об ураганах хотят перевести на английский

Иностранцев во время ЧМ-2018 хотят предупреждать по SMS об опасной погоде на английском языке. Этот вопрос прорабатывают в Минкомсвязи. Сейчас МЧС, получая информацию о погоде от Росгидромета, оповещает об этом жителей России с помощью сотовых операторов.

Как рассказали «Известиям» в Минкомсвязи, ведомство прорабатывает вопрос рассылки SMS-оповещений о неблагоприятных погодных явлениях на английском языке. Такие предупреждения могут получить гости чемпионата мира по футболу.

Информацию о погоде МЧС, органы власти и заинтересованные организации получают от Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщили «Известиям» в Росгидромете. Эти данные МЧС направляет сотовым операторам для рассылки, пояснили в компании «Вымпелком» (торговая марка Beeline). В МЧС не смогли предоставить оперативный комментарий.

Уведомлением граждан в случае ЧС в обязательном порядке занимаются все операторы связи. Этого требует федеральное законодательство. Согласно поправкам в закон «О связи», принятым в 2017 году, оператор должен обеспечивать передачу «экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ... о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите».

Настроить SMS-оповещения для иностранных граждан несложно, отметил гендиректор аналитической компании Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, после того как турист прилетает в Россию, он автоматически попадает в роуминг и подключается к одной из российских сотовых сетей.

Эксперт отметил, что рассылать оповещения будут не только болельщикам — здесь нельзя сделать выборку, — а всем иностранным абонентам, которые в данный момент находятся в регионе, где проходят матчи чемпионата.

Если возникнет чрезвычайная ситуация, пользователи «ВКонтакте» также получат уведомления с контактами экстренных служб, заявили в соцсети. Иностранным пользователям пришлют оповещения на английском языке.

Соцсеть «Одноклассники» оповещает пользователя о неблагоприятных метеорологических условиях на том языке, на котором он общается. Эта технология применяется с 2016 года и будет продолжать работать во время ЧМ-2018, рассказали в пресс-службе компании.

Во многих странах уведомления о ЧС также приходят через Facebook, например, в США, отметил председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. По его словам, международный опыт говорит о том, что SMS — не единственный канал распространения информации. Через соцсети и мессенджеры также можно оповещать граждан о погоде.

В Японии есть система спутникового мониторинга и оповещения J-Alert, мультиязычное информирование происходит практически мгновенно, в том числе через радио и сеть громкоговорителей, отметил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. В США создана система WEA, отправляющая сообщения на телефоны. В ЕС используются и SMS, и уведомления через специальные приложения для смартфонов, и обыкновенные сирены тревожного оповещения, но они не всегда связаны в единую сеть даже в одной местности и могут относиться к отдельным структурам и предприятиям.

Как правило, SMS-предупреждения приходят россиянам, если синоптики прогнозируют усиление ветра до 15 м/с и более. Оповещения обычно присылают за несколько часов до возможной ЧС. В сообщениях также есть рекомендации, как себя вести: обходить шаткие конструкции, парковаться вдали от деревьев.

29 мая 2017 года на Москву обрушился ураган, в столичном регионе скорость ветра в порывах достигала 28 м/с. Погибло 18 человек. Тогда сообщалось, что ураган стал неожиданностью для многих жителей Москвы. SMS-оповещения получили далеко не все. После ЧП рассылки с предупреждениями о неблагоприятных погодных условиях стали более частыми.