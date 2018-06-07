Наталья Ищенко: «Чемпионат мира оставит огромное наследие»

Самый западный город России — Калининград — во время чемпионата мира по футболу примет четыре матча группового этапа. А в городе Светлогорске Калининградской области на протяжении всего турнира будет базироваться национальная команда Сербии. За неделю до старта самого ожидаемого футбольного соревнования планеты «Известия» пообщались с пятикратной олимпийской чемпионкой в синхронном плавании, заместителем председателя правительства и министром спорта Калининградской области Натальей Ищенко. В интервью посол грядущего мундиаля рассказала о готовности региона к предстоящему футбольному празднику, возможностях использования наследия турнира и переменах в местном футбольном клубе «Балтика».

— До старта чемпионата мира осталась неделя. Чувствуете приближение праздника?

— Безусловно. Понимаем, что остается совсем немного времени. Недавно в Калининграде прошло мероприятие «Парк футбола», на которое приехали легенды мирового и звезды российского футбола, чтобы сыграть в выставочном матче. Поэтому приближение столь важного международного соревнования ощущается сполна. Наша страна впервые принимает такой крупный международный футбольный турнир, который по своему масштабу сравним, наверное, только с Олимпийскими играми. И самый большой плюс в том, что чемпионат мира оставит после себя огромное наследие. Это и инфраструктура, и спортивные объекты, и дороги, и обновленный аэропорт, и много новых гостиниц. Кроме того, мы получим огромный опыт, ведь в организации и проведении ЧМ-2018 будет задействовано большое количество людей. В процесс вовлечено много волонтеров — у нас в Калининграде это почти 3,5 тыс. человек. Эти люди также делают серьезную работу, без них невозможно проведение ни одного крупного мероприятия.

— Может ли Калининград рассчитывать на проведение других крупных мероприятий после чемпионата?

— Мы на это действительно очень рассчитываем. К ЧМ-2018 мы получили совершенно новый стадион, который отвечает всем мировым требованиям. Это самый крупный спортивный объект в городе, и мы хотим его задействовать в максимальном объеме.

— У вас нет опасений, что после окончания мундиаля в спортивной жизни города начнется затишье?

— Наоборот, после чемпионата мира спортивная жизнь в Калининграде будет еще более активной. В августе у нас пройдут Балтийские пляжные игры. Это международные соревнования по таким видам спорта, как пляжный волейбол, пляжное регби, современное пятиборье, пляжный футбол, пляжная борьба и фрисби. Пляжные виды спорта — это всегда красиво и зрелищно. У таких соревнований большой спортивный и туристический потенциал. Кроме того, в городе появилась женская команда по волейболу «Локомотив–Калининградская область». Клуб начнет свое выступление сразу в российской Суперлиге, поэтому есть уверенность, что это вызовет серьезный интерес в области.

— Уже есть понимание, как именно будет использоваться наследие ЧМ в виде тренировочных полей?

— После турнира они будут задействованы местными футболистами. Одно из полей уйдет молодежной команде «Балтики». Другая площадка достанется нашей детско-юношеской футбольной школе, которая постоянно готовит большое количество спортсменов — сейчас там занимаются 1500 человек. Также на двух полях мы планируем заменить покрытие на искусственное. Это позволит увеличить количество времени для занятий. Одна из площадок уйдет игровой школе — там смогут тренироваться регбисты и спортсмены из сопутствующих видов. Мы надеемся, что созданная инфраструктура даст импульс для развития многих видов спорта в регионе, не только футбола. И мы это уже ощущаем. После любого крупного спортивного события у людей растет интерес к спорту, родители активно ведут детей в секции. Да и сами дети получают огромную мотивацию от того, что чувствуют себя причастными к такому важному событию. Если много ребят придут в секции, то увеличится конкуренция, а это даст положительную динамику — спорт в России будет развиваться еще быстрее.

— Есть ли планы по реконструкции стадиона после чемпионата? Например, по переформатированию его в легкоатлетический?

— Не вижу в этом смысла. У нас футболом очень интересуются, и во время тестовых матчей мы не испытали вообще никаких проблем с заполняемостью арены. Билеты были разобраны в течение нескольких часов. Даже не дней, а часов. И если наша «Балтика» будет играть в высшей лиге — я уверена, что стадион будет всегда заполнен. Безусловно, мы хотим использовать его как многофункциональную арену, не ограничиваться только футболом. Рассчитываем проводить там как можно больше разных мероприятий. Лидером в этом сейчас, наверное, является «Казань-Арена», где проходил даже чемпионат мира по водным видам спорта. Просто не нужно зацикливаться только на одном виде, нужно использовать свои возможности по максимуму.

— Во время выступления «Балтики» в ФНЛ стадион будет заполняться хотя бы наполовину?

— Думаю, будет. У нас самая большая посещаемость в ФНЛ. В прошлом сезоне среднее количество зрителей на каждом матче «Балтики» составляло 8,5 тыс. человек. То есть люди у нас любят футбол и ходят на него.

— Как вы относитесь к назначению на должность наставника «Балтики» опытного отечественного тренера Валерия Непомнящего? С ним команде реально пробиться в РФПЛ?

— Он — человек с богатой историей и огромным опытом. Считаю это замечательным выбором и очень рада, что этот тренер согласился возглавить наш клуб. Конечно, мы ждем, что он добьется тех результатов и целей, которые мы перед собой ставим.

— Что будет с бюджетом «Балтики»? Будет ли он увеличен?

— Мы всегда работаем над тем, чтобы бюджет команды увеличивался. Думаю, генеральный директор «Балтики» сделает всё для этого.

— В самом начале вашей карьеры чиновника вы сталкиваетесь с проведением такого сложного мероприятия, как чемпионат мира по футболу. Тяжело?

— Пройти такой путь — наоборот, очень здорово. Такие соревнования привлекают огромное внимание. Это понятный для каждого вид спорта, пожалуй, самый популярный в мире. Принимать мундиаль — большая честь для нашей страны и, в частности, для Калининграда. Уверена, всё пройдет хорошо.

— Во время вашей профессиональной карьеры вы говорили, что вам не нравится повышенное внимание к футболистам...

— Я никогда такого не говорила. Возможно, это была моя партнерша Светлана Ромашина — она всё время об этом говорила (смеется). Я к этому вниманию абсолютно нормально отношусь, потому что футбол — самый популярный вид спорта. За этой игрой следит весь мир, и сравнивать футбол с тем же синхронным плаванием просто невозможно.

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