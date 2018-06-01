Суд разрешил коллекторам отправлять заемщикам по несколько SMS в день

Коллекторы смогут отправлять заемщикам по несколько SMS в день. Такое решение вынес Верховный суд.

Он признал, что разрешенные законом два сообщения в день можно разбивать на несколько SMS.

В этом случае сообщения, отправленные заемщику с перерывом в несколько секунд, будут считаться одним SMS, указал ВС в своем определении. При этом речь должна идти о частях одного сообщения, объединенных одним смыслом.

Основанием для вынесения определения стало то, что в апреле 2018 года управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому округу решило привлечь компании «Сентинел кредит менеджмент» и «Активбизнесколлекшн» к административной ответственности.

Эти коллекторские агентства отправляли заемщику три и пять SMS в день соответственно.

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Коллекторам разрешили отправлять по несколько SMSв день