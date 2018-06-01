Прямой эфир

Суд разрешил коллекторам отправлять заемщикам по несколько SMS в день

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коллекторы смогут отправлять заемщикам по несколько SMS в день. Такое решение вынес Верховный суд.

Микрофинансисты продали коллекторам 12 млрд рублей долгов
В 2018 году объем переданных плохих кредитов достигнет исторического максимума

Он признал, что разрешенные законом два сообщения в день можно разбивать на несколько SMS.

В этом случае сообщения, отправленные заемщику с перерывом в несколько секунд, будут считаться одним SMS, указал ВС в своем определении. При этом речь должна идти о частях одного сообщения, объединенных одним смыслом.

Основанием для вынесения определения стало то, что в апреле 2018 года управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому округу решило привлечь компании «Сентинел кредит менеджмент» и «Активбизнесколлекшн» к административной ответственности.

Эти коллекторские агентства отправляли заемщику три и пять SMS в день соответственно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Коллекторам разрешили отправлять по несколько SMSв день

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Банкам запретят переуступать долги «черным коллекторам»
В 2017 году банки сократили объем продаж долгов коллекторам

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017