Коллекторам разрешили отправлять по несколько SMS в день

Коллекторам позволили отправлять заемщикам по несколько SMS в день вместо разрешенных двух. Однако только при условии, что речь идет о частях одного сообщения и они едины по смыслу. Соответствующее определение вынес Верховный суд. Эксперты отмечают, что это упростит коммуникацию между коллекторами и должниками, но опасаются, что это создаст риск усиления психологического давления на заемщиков.

Основанием для вынесения определения послужило то, что в апреле 2018 года управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому округу решило привлечь компании «Сентинел кредит менеджмент» и «Активбизнесколлекшн» к административной ответственности за слишком частое общение с заемщиками.

«Сентинел кредит менеджмент» отправило заемщику три SMS за день, «Активбизнесколлекшн» — пять. По закону «О защите прав и законных интересов физлиц при возврате просроченной задолженности» взыскатели могут взаимодействовать с должниками по SMS два раза в сутки, четыре раза в неделю, 16 раз в месяц.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа отказал приставам в удовлетворении иска к «Сентинел кредит менеджмент», но Восьмой арбитражный апелляционный суд отменил данное решение и оштрафовал компанию на 50 тыс. рублей. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, в свою очередь, отменил решение апелляции. По спору приставов и «Активбизнесколлекшн» все три инстанции признали штраф незаконным.

В обоих случаях Верховный суд отказался пересматривать решения кассационных инстанций. Он признал, что одно сообщение можно разбить на несколько частей, объединенных одним смыслом. В этом случае SMS, отправленные заемщику с перерывом в несколько секунд, будут считаться одним SMS, указал ВС в своем определении.

— В соответствии со стандартом GSM максимальное количество знаков в SMS составляет 160 знаков латиницей и 70 знаков кириллицей, — пояснил директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин. — Но по закону коллекторам можно отправлять сообщения только на русском языке. В SMS необходимо внести большой объем информации — в частности, об агентстве, кредиторе и факте задолженности. Вся информация зачастую не входит в 70 символов. Длинное сообщение разбивается на несколько частей.

По его словам, согласно КоАПу, за нарушение частоты взаимодействия налагается штраф в 50–500 тыс. рублей. Также могут приостановить деятельность компании на 90 суток. Обычно по решению суда налагался штраф в 50 тыс. рублей, но по совокупности допущенных нарушений он мог быть и выше, отметил Борис Воронин и добавил, что участники рынка убедили ВС в несовершенстве закона, нуждающегося в доработке.

По словам гендиректора коллекторского агентства АБК Дмитрия Теплицкого, в 70 символов не вместишь даже обязательную по закону информацию (наименования взыскателя, кредитора и их контакты). Решение ВС в дальнейшем исключит ситуации, при которых коллекторов привлекают к административной ответственности в подобных судебных делах, уверен он.

— Действующая редакция профильного закона 230-ФЗ содержит ряд «серых зон» и пробелов. Они допускают неоднозначную трактовку понятий, — отметил начальник управления стратегий взыскания Бинбанка Станислав Витвицкий. — Утвержденный Верховным судом подход относительно многосоставных сообщений как раз является примером подобной ситуации и де-факто применялся на практике подавляющим большинством игроков рынка. Во-первых, уместить полноценное информативное сообщение в 70 символов на кириллице — задача сомнительная. Во-вторых, в законе говорится об ограничении на количество взаимодействий посредством «телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений», а не о технической разбивке одного «смыслового» SMS-сообщения на «технические» по количеству символов.

Позиция ВС положительно скажется на взаимодействии коллекторов с должниками, уверена управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова. Взыскатели смогут беспрепятственно доносить до должников всю необходимую информацию, не опасаясь санкций, пояснила она. С ней согласен управляющий партнер компании Veta Илья Жарский. По его словам, донесение всей информации о долге до заемщиков поможет более эффективному взысканию задолженности.

Юрист компании «Юков и партнеры» Денис Бобырь опасается, что позиция ВС позволит коллекторам злоупотреблять своими правами и оказывать психологическое давление путем направления многосоставных SMS-уведомлений. Помимо обязательных сведений, они могут содержать иную, воздействующую на психологическое состояние должника, информацию, считает он.

— Позиция ВС не увеличит эффективности взыскания долгов по розничным кредитам, поскольку, по сути, лишь увеличит инструментарий воздействия на должника, — считает Денис Бобырь.

По данным ЦБ, к 1 апреля 2018 года объем просрочки от 90 дней по розничным кредитам составил 876,8 млрд рублей (7,1% в общем объеме ссуд). В начале года показатель был на уровне 890,7 млрд рублей (7,5%).