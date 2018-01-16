Должники стали реже скрываться от коллекторов

Каждый пятый заемщик в России отказывался общаться с коллекторами в прошлом году. Это меньше, чем в предыдущем — в 2016-м не хотел взаимодействовать с взыскателями каждый третий должник. Об этом «Известиям» рассказали участники коллекторского рынка. По их прогнозам, в 2018 году доля неконтактных должников продолжит снижаться. Этому способствует повышение финансовой грамотности населения.

Доля должников, которые избегают контактов с коллекторами, сократилась за прошлый год сразу на 10 п.п. — до 20%. Об этом рассказали «Известиям» участники коллекторского рынка. Такую динамику зафиксировали в компаниях «Секвойя Кредит Консолидейшн», «Финансовое агентство по сбору платежей» (ФАСП), ЮВС, «Сентинел кредит менеджмент», ГК «Финансовые услуги». Оценки подтвердили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Годом ранее избегали контакта с коллекторами треть должников (30%).

Поменялись и «причины» для отказа от общения с взыскателями. Из числа неконтактных клиентов 85% в 2017 году представлялись третьими лицами. В 2016 году таковых было меньше — 77%. При этом сократилась доля заемщиков, которые сами или через родственников лгали о своей смерти. В 2017 году «умерших» было 4%, в 2016-м — 6%.

Проблемные заемщики стали больше общаться с взыскателями с середины 2017 года, уточнила председатель правления компании «Сентинел кредит менеджмент» Ольга Мазурова. Заместитель директора по развитию бизнеса ГК «Финансовые услуги» Григорий Галицких добавил, что изменилось отношение должников к коллекторам. Раньше россияне соглашались общаться с ними, когда просроченная задолженность превышала 90 дней. Сейчас достаточно и месяца.

— Закон «О коллекторской деятельности» дал возможность должникам цивилизованно общаться с коллекторами, — пояснил гендиректор ЮВС Сергей Шпетер. — Уход от общения прежде всего усложнит жизнь должникам, так как они сознательно лишают себя информации, которую кредиторы предоставляют взыскателям для работы.

Этот закон заработал с 1 января 2017 года. Он установил четкие правила деятельности коллекторов. Они не могут контактировать с должником более одного раза в сутки. Также взыскатели не имеют права общаться с людьми, проходящими лечение, причем должник не обязан доказывать факт болезни. К тому же воздействовать на заемщиков теперь могут только коллекторы, включенные в реестр Федеральной службы судебных приставов.

Регулирование рынка позволило повысить финграмотность населения, добавила Ольга Мазурова. На это же обратили внимание и другие участники рынка, опрошенные «Известиями». Население стало понимать, что при невозврате займа будет испорчена кредитная история. Значит, шансы получить новый займ существенно снизятся.

Начальник управления стратегий взыскания Бинбанка Станислав Витвицкий уверен, что в конечном итоге вопрос взаимодействия должников с коллекторами сводится к желанию заемщика сотрудничать с кредитором в решении их совместной проблемы. По его словам, сейчас банки и микрофинансовые организации зачастую идут навстречу ответственным клиентам, имеющим объективные, но временные финансовые трудности и желающим их преодолеть.

Доля должников, которые отказываются от взаимодействия, будет снижаться и в 2018 году, прогнозируют в Бинбанке. В «ЮВС» считают, что в этом году лишь 15–18% заемщиков будут избегать коллекторов.

— Мы ожидаем, что будет расти доля сознательных россиян, которые в случае возникновения финансовых проблем будут сотрудничать с финансовыми организациями, а не скрываться, — рассказали в Бинбанке. — Для зрелого, цивилизованного рынка взыскания характерна ситуация, когда заемщик зачастую сам выходит на связь с кредитором и воспринимает его как партнера.

Возможностей представляться третьим лицом у должников будет всё меньше. Уже принят закон о применении удаленной верификации клиентов (в том числе по голосу). Коллекторам и банкирам это позволит определять, общаются ли они с самим должником или нет.