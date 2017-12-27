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Коллекторов оштрафовали за 246 смс-сообщений о долге

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Арбитражный суд Саратовской области наложил штраф на коллекторов из Санкт-Петербурга. Иск был подан региональным управлением Федеральной службы судебных приставов.

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо», к приставам поступило обращение от жительницы Саратовской области, которая жаловалась на то, что ей крайне настойчиво напоминают о наличии долга и необходимости его погашения. Так, в мае ей направили 101 SMS, в июне — 134, а в июле — 11. Более того, по словам женщины, она вообще не имеет долгов по договору потребительского займа.

УФССП потребовало привлечь агентство к ответственности по статье «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

В итоге суд занял сторону приставов и оштрафовал «Константу» на 50 тыс. рублей.

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