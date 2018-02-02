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Банки продали коллекторам в 2017 году меньше «плохих» долгов

Повысилось качество заемщиков, а цена кредитного портфеля взлетела в полтора раза
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Улучшение платежной дисциплины заемщиков дорого обходится коллекторам — в прошлом году они заплатили за просроченные долги на 55% больше, чем годом ранее. Поэтому и купить смогли меньше на четверть — 360 млрд рублей. Об этом говорится в совместном исследовании коллекторских компаний «Национальная служба взыскания» и «Первое коллекторское бюро» (НСВ/ПКБ). В 2018 году кредитные организации смогут нарастить продажи «плохих» долгов до 480 млрд рублей, прогнозируют эксперты. Но это произойдет за счет увеличения рынка кредитования.

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По данным крупнейших коллекторских компаний НСВ/ПКБ, в прошлом году средняя цена сделки на рынке продажи банковских кредитных портфелей выросла с 0,9 до 1,4% от суммы проблемных долгов. В коллекторской компании «Эос» подтвердили корректность оценок НСВ/ПКБ. Обычно банки продают взыскателям портфели кредитов, когда возвращение долга по ним практически невозможно. Держать такие займы на балансе для банков невыгодно. 

Коллекторы объясняют удорожание портфелей просроченных займов повышением вероятности их взыскания. Улучшение качества продаваемых долгов выражалось, во-первых, в том, что данные о заемщиках стали полнее, пояснил гендиректор «Эос» Антон Дмитраков. Во-вторых, улучшились поведенческие характеристики должников — их контактность, срок, прошедший с момента последней оплаты по кредиту, готовность обсуждать варианты погашения долга. 

Еще одна причина улучшения качества портфелей — банки стали жестче подходить к отбору заемщиков, подтвердил вице-президент СМП-банка Роман Цивинюк. Он добавил, что состояние портфелей улучшилось и за счет снижения ставок по кредитам. Из-за этого долговое бремя граждан ослабло и дефолтов стало меньше. За год безнадежная просроченная задолженность (свыше 90 дней) по ссудам населению упала на 6,3%, до 915,7 млрд рублей, говорится в материалах ЦБ. Доля таких займов в структуре портфелей банков сократилась за год с 9,3 до 7,8%. Таким образом, в 2017 году «плохие» кредиты оказались не такими уж и безнадежными.

— Банки не спешили расстаться с более качественными портфелями, — отметила первый зампред Локо-банка Ирина Григорьева.

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В результате на четверть сократился объем продаж — до 360 млрд рублей. Причем это произошло параллельно с ростом кредитования граждан. Динамика превысила 10%, следует из материалов ЦБ.

Рынок цессии (переуступки прав требования по кредитам) в этом году восстановится и его объем вернется к показателю двухлетней давности в 480 млрд рублей, прогнозируют коллекторы. Это произойдет благодаря дальнейшему росту кредитования граждан, рассказал управляющий директор ПКБ Павел Михмель. Но цены расти уже не будут, уверен Антон Дмитраков.

На объемах кредитования населения будущее увеличение объемов продаж «плохих» долгов не скажется, уверен управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Александр Сараев.

— Банк при формировании своего решения — кредитовать заемщика или нет — прежде всего опирается на вероятность возврата кредита, а не на то, сможет ли он потом переуступить долг коллекторам, — пояснил эксперт.

Но заемщикам при этом вряд ли стоит ждать улучшения неценовых условий кредитования. Банки не планируют снижать качество портфелей займов. Этого не допустит ЦБ. В то же время россияне с хорошей кредитной историей могут рассчитывать на более выгодные индивидуальные условия по займам — например, на пониженную процентную ставку и различные бонусные программы.

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