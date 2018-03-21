Банкам запретят переуступать долги «черным коллекторам»

Центробанк намерен запретить банкам и микрофинансовым организациям переуступать долги коллекторам, не включенным в специальный реестр.

Об этом на круглом столе в Совете Федерации сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.



Он отметил, что сейчас закон ограничивает полномочия только по взысканию долгов, передает ТАСС.

Кредиторы могут несколько раз переуступать задолженность, в результате чего конечный взыскатель может нарушить закон. Эти организации не включены в реестр профессиональных коллекторов и не являются поднадзорными ЦБ. Эту зону рынка Мамут назвал «чёрной».

В свою очередь Федеральная служба судебных приставов предложила наделить ЦБ возможностью возбуждать административные дела против банков и микрофинансовых организаций, нарушающих правила взыскания, или разрешать взыскивать просроченную задолженность только тем организациям, которые включены в соответствующий реестр.

В сентябре суд в Санкт-Петербурге арестовал коллектора, который угрожал должнице смертью ее внучки. Мужчина входил в коллекторские структуры, которые требовали значительные суммы у людей, взявших кредиты в микрофинансовых организациях.