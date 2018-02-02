В 2017 году банки сократили объем продаж долгов коллекторам

В 2017 году коллекторы заплатили за просроченные долги на 55% больше, чем годом ранее.

Как говорится в совместном исследовании коллекторских компаний «Национальная служба взыскания» и «Первое коллекторское бюро» (НСВ/ПКБ), в прошлом году средняя цена сделки на рынке продажи банковских кредитных портфелей выросла с 0,9% до 1,4% от суммы проблемных долгов.

Коллекторы объясняют удорожание портфелей просроченных займов повышением вероятности их взыскания. Еще одна причина улучшения качества портфелей: банки стали жестче подходить к отбору заемщиков. В результате на четверть сократился объем продаж долгов коллекторам — до 360 млрд рублей.

В 2018 году рынок переуступки прав требования по кредитам восстановится и его объем вернется к показателю двухлетней давности — 480 млрд рублей, прогнозируют коллекторы.

Подробнее — в материале «Известий»:

Банки продали коллекторам в 2017 году меньше «плохих» долгов