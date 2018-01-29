«ВИМ-Авиа» попросила погасить долги по зарплатам за счет «Аэрофлота»

«ВИМ-Авиа» попросила Росавиацию погасить задолженность по зарплате сотрудников за счет средств «Аэрофлота».

В конце сентября прошлого года вице-премьер России Аркадий Дворкович утвердил директиву, согласно которой авиакомпания «Аэрофлот» может использовать собственные средства для финансирования деятельности проблемного перевозчика «ВИМ-Авиа» с последующей компенсацией. Перечисление денежных средств возможно только на основании письменного указания Росавиации.

«Несмотря на то что на данный момент израсходовано около 600 млн рублей и авиакомпания неоднократно обращалась в Росавиацию с просьбой рассмотреть возможность оплаты задолженности по заработной плате перед сотрудниками из выделенного правительством бюджета, Росавиация отвечала отказом», — говорится в сообщении «ВИМ-Авиа».

По собственным данным перевозчика, его долг перед коллективом с учетом прошлого года и января составит 630 млн рублей. Сумм по возмещению акцизов и НДС не хватает для погашения задолженности.

«Коллектив авиакомпании ожидает решения правительства РФ относительно возможности использования части оставшихся (у «Аэрофлота») средств на погашение задолженности коллективу по заработной плате, а также на платежи, позволяющие продолжать деятельность компании, например, на аренду офиса», — заключили в «ВИМ-Авиа».

Как писал портал iz.ru, столкнувшаяся с финансовыми затруднениями компания «ВИМ-Авиа» прекратила выполнять чартерные перевозки пассажиров 25 сентября. Общая задолженность компании перед кредиторами и по зарплатам сотрудников составляет около 7 млрд рублей.