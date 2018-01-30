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Долги потенциальных банкротов увеличились к началу 2018 года вдвое

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Размер долга подпадающих под действие закона о банкротстве граждан перед банками увеличился к началу 2018 года вдвое — до 31,76 млрд рублей.

Как говорится в исследовании Национального центра банкротств (НЦБ), на 34% вырос и средний размер так называемой безнадежной задолженности — до 1,7 млн рублей.

При этом эксперты отмечают, что уже в 2018 году долги потенциальных банкротов могут увеличиться вдвое и достичь 60 млрд рублей.

В то же время число россиян, подавших заявления на списание долгов, за два года превысило 87 тыс. К 2020 году армия потенциальных банкротов способна вырасти в пять раз, предупредили аналитики.

Подробнее — в материале «Известий»:

Долги потенциальных банкротов превысили 31 млрд рублей

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