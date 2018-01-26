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Должники лишатся последних денег

Правкомиссия раскритиковала законопроект, который запрещает списывать все средства со счетов задолжавших
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Законопроект, запрещающий списывать последние деньги со счетов должников, раскритиковала правительственная комиссия. По ее мнению, принятие этого документа не позволит обеспечить баланс прав и интересов заемщиков и взыскателей. Нет единого мнения по поводу предложенных поправок и среди депутатов и экспертов. Однако авторы законопроекта настаивают на его принятии.

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Поправки в закон «Об исполнительном производстве» в ноябре 2017 года внесли в Госдуму депутаты Наталья Костенко, Евгений Шулепов, Ольга Савастьянова и Илья Осипов (все — «Единая Россия»). Они предложили ограничить размер взысканий судебных долгов из зарплат должников: после всех удержаний на их счетах должна оставаться сумма, размер которой не может быть меньше прожиточного минимума, установленного в регионе. Например, в Москве «минималка» для работающих граждан составляет порядка 18,4 тыс. рублей, для пенсионеров — 11,4 тыс рублей.

Сейчас у должника можно взыскивать до 50% доходов — не учитывая сумму, которая у него остается. Необходимость своей инициативы авторы объясняли тем, что в результате всех удержаний человек может остаться практически без средств к существованию. Сейчас закон позволяет снижать размер удержаний в случае сложного финансового положения заемщика, однако на практике суды в этом часто отказывают. С января 2016-го по сентябрь 2017 года более 500 граждан обратились с подобными заявлениями, однако в 80% случаев они были отклонены, говорится в пояснительной записке к проекту поправок.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в понедельник отказалась поддержать документ, рассказал «Известиям» источник, знакомый с итогами ее заседания. Члены комиссии обратили внимание на то, что «возможны ситуации, когда размер дохода должника может быть меньше размера величины прожиточного минимума», а в этом случае реализация инициативы «исключит возможность взыскания». Кроме того, пока остается неясным, кто и как будет рассчитывать размер совокупного дохода, который остается у заемщика после всех удержаний. 

Один из авторов поправок Наталья Костенко сообщила «Известиям», что работа над документом продолжится и его авторы попытаются переубедить правительство. Она напомнила, что ранее комитет по госстроительству и законодательству поддержал законопроект.

— Мы сейчас работаем с аргументами правительства — считаем, что их недостаточно для того, чтобы законопроект не был поддержан Госдумой, — сказала Наталья Костенко.

По ее словам, сложившаяся ситуация препятствует процедуре банкротства физлиц, так как у должников не остается необходимых 25 тыс. рублей на оплату услуг арбитражного управляющего. Также депутат напомнила, что приставы могут взыскивать не только долги с зарплаты, но и, например, проводить опись имущества, обращать взыскание на недвижимость, машины. 

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— Пусть приставы работают, я так считаю, — отметила Наталья Костенко. 
 
По ее словам, законопроект нацелен на то, чтобы кредиторы вели более ответственную политику - практика показывает, что пенсионерам с небольшой пенсией порой выдаются займы по 250 тыс. рублей.

Член комитета ГД по госстроительству, экс-главный пристав Башкирии Зариф Байгускаров (ЕР) полагает, что проект нельзя принимать, поскольку в этом случае могут пострадать интересы взыскателей. Например, может идти речь о детях, которые получают алименты, либо жертвах преступлений, которым положено возмещение вреда. Вероятна и ситуация, когда должник будет устраиваться на зарплату, официальная часть которой не превышает прожиточный минимум, и взыскать с него ничего будет нельзя.

— Осужденные при отбытии наказания в местах лишения свободы работают и выплачивают ущерб от преступления. А они, как правило, более 10 тыс. рублей не получают, — отметил парламентарий.

Гендиректор юркомпании «Глазунов и Семенов» Валерий Глазунов считает, что сейчас большинство судебных отказов о снижении суммы удержания может быть связано с тем, что у должника фактически остается достаточно средств.

— Достаточно часто зарплата умышленно занижается по документам, а фактически в несколько раз превышает МРОТ. А должники-пенсионеры, кроме пенсионных выплат, фактически могут получать доход, не отраженный документально, — заявил он.

Юрист, правозащитник Александр Хуруджи считает, что в результате принятия такого закона взыскатели могут лишиться последней возможности получить свои деньги, а нечистоплотные должники получат гарантию, что не будут наказаны.

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